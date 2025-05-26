Kahramanlık canına mal oldu! İki çocuğu kurtardı, kendisi boğuldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kahramanlık canına mal oldu! İki çocuğu kurtardı, kendisi boğuldu

İzmir'de boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu kurtarmak için denize giren 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Şerif Bilen, arkadaşlarıyla Alaçatı Mahallesi'ndeki Delikli Koy Plajı'na serinlemek için gitti.

Bir süre sonra denizde iki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Bilen ve arkadaşları, çocuklara yardım etmeye çalıştı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DALGALAR NEDENİYLE SUDAM ÇIKAMADI

Bilen, çocukları kıyıya doğru iterken, şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle sudan çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan Bilen, ilk müdahalenin ardından Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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