KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C.KAHRAMANMARAŞ5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı , MEHMET ÇAĞLARSU ile Davalı , ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişisi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Gafarlı mahallesi içerisinde Terleğen mevkii, batısı orman vasıflı 104 ada 201 parsel, kuzeyi Ahmet Sarı tarafından kullanılan tapusuz taşınmaz bulunan, doğusu davalı Cuma Aliko tarafından kullanılan, 1508,53m²'lik bağ vasıflı taşınmaz hakkında Davacı Mehmet ve Seher oğlu 01/01/1954 doğumlu, 43369303696 TC nolu MEHMET ÇAĞLARSU zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/331 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.