Kahramanmaraş Akbel 100 işçi alacak

Kahramanmaraş Akbel bünyesine 100 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre geçici olarak personel alacak.
Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVUUR ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Afşin’de ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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