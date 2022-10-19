﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kahramanmaraş Akbel, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MAKİNE MÜHENDİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

45 yaşını aşmamış olmak

ELEKTRONİK TEKNİKERİ MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak

45 yaşını aşmamış olmak

MAKİNE BAKIMCISI MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak

45 yaşını aşmamış olmak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

45 yaşını aşmamış olmak