﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kahramanmaraş Akbel, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MAKİNE MÜHENDİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
45 yaşını aşmamış olmak
ELEKTRONİK TEKNİKERİ MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak
45 yaşını aşmamış olmak
MAKİNE BAKIMCISI MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
Kamuda benzer işlerde çalışmış olmak
45 yaşını aşmamış olmak
TEMİZLİK GÖREVLİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
45 yaşını aşmamış olmak
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