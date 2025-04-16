Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: Düşündürücü...

Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: Düşündürücü...

Bu sabah Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremin ardından Naci Görür, X hesabından açıklama yaptı.

"DÜŞÜNDÜRÜCÜ..."

Depremin merkez üssüne ait bir görsel paylaşan Görür, "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

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