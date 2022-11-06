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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:00
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 unvanda 14 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. 9 mekanik tesis operatörü ve yardımcısı, 3 pist güvenlik ve kayak devriye personeli ve 2 bilgi işlem personeli alınacaktır.

MEKANİK TESİS OPERATÖRÜ VE YARDIMCISI ALIMI İÇİN

En az Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu olmak,

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu almaya elverişli olmak,

40 yaşını geçmemiş olmak.

PİST GÜVENLİK VE KAYAK DEVRİYE PERSONELİ ALIMI İÇİN

En az lise mezunu olmak,

İlkyardımcı sertifikasına sahip olmak,

İleri seviyede kayak biliyor olmak,

40 yaşını geçmemiş olmak.

BİLGİ İŞLEM ALIMI İÇİN

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Bilgisayar Yazıcı barkod yazıcı gibi cihazların çalışmaya kullanmasını hakim olmak teknik arızalarında yerinde müdahale edebilecek olmak,

Kamera sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Otomasyon ve ön muhasebe paket programlarına adapte olabilmek,

En az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak,

40 yaşını geçmemiş olmak.

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