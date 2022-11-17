﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak

Devlet Personel Alımı web sitesinde yer alan ilana göre; Resmi Gazete’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda ülke geneli başvuru ile 38 personel alınacağı açıklanmıştır. Alınacak personeller 4 farklı unvanda memur, mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolu olarak görev yapacaklardır..

Adaylar başvurularını 26 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No:101 Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapacaklardır.

20 Memur, 10 Mühendis, 5 Mimar, ve 3 Şehir Plancısı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2022 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Memur kadrosu için İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak,

3 kişi için ayrıca İngilizce YDS’den En Az (D) düzeyinde puan almış olmak.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kadroları için İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak ve İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak.