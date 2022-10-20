Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 6 işçi alacağını açıkladı.

Adaylar başvurularını 21 Ekim 2022 tarihine kadar kurum internet sitesi üzerinden Online olarak yapacaklardır.

2 İş Güvenliği Uzmanı (B sınıf), 3 İş Güvenliği Uzmanı (C sınıf), 1 İşyeri Hemşiresi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş o9lmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak,

Tercihen kamuda benzeri işlerde çalışmış olmak şartları aranmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (B SINIF) ALIMI İÇİN

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, En az 1 yıl saha tecrübesine sahip olmak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (C SINIF) ALIMI İÇİN

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, En az 2 yıl saha tecrübesine sahip olmak.

İŞYERİ HEMŞİRESİ ALIMI İÇİN

Çalışma Bakanlığı onaylı aktif Diğer Sağlık Personeli Belgesine sahip olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, Erkek olmak, Tercihen İlk Yardımcı Eğitici belgesine sahip olmak, En az 1 yıl saha tecrübesine sahip olmak.