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Deprem Suriye'yi de vurdu çok sayıda ölü var

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 111 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:39
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Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu çok sayıda ölü var

Deprem Suriye'yi de vurdu çok sayıda ölü var
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Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Suriye'den yapılan ilk açıklamaya göre 111 kişi hayatını kaybetti. 

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Sahadaki AA muhabirlilerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 111 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

 

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