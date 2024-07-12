Kahramanmaraş depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı davası devam ediyor

Duruşmaya, tutuklu sanıklar bina fenni mesulü M.T. ve iç mimar E.D. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Binanın müteahhidi Y.A. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, katılan vekillerin dilekçelerinin alınmasıyla başladı. Mahkeme başkanı, tanıkların dinlenmesini istedi. Tanık B.N.Y, "2022-2023 yılları arasında pastanede çalıştım, herhangi bir tadilat görmedim" dedi. Tanık Y.B. ise "Ezgi Apartmanı pastanesinde 2015-2020 yılları arasında tezgahtar olarak çalıştım, 2017'de tadilat yapıldı" şeklinde ifade verdi.

Müşteki avukatlarının reddi hakim talebi mahkeme tarafından reddedildi. Savunmasını yapan binanın müteahhidi Y.A., suçlamaları kabul etmedi. Fenni mesul M.T. ve iç mimar E.D. ise tutukluluk hallerinin kaldırılmasını talep etti.

Avukat Ersan Şen, dosyanın bilirkişide olduğunu hatırlatarak, "Tanıklardan biri bina da kolon kesildiğini iddia etti, ancak bina perde beton üzerine inşa edilmiş" dedi. Avukat Mesut Çakar, müvekkillerine yönelik düşmanlık olduğunu belirterek, "Müteahhit ve fenni mesule birçok kusur yüklenmesine rağmen, müştekiler bu kişilere tek bir soru bile sormadı" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmaya kadar bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor.