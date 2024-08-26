6 Şubat depreminden kalan duvardaki konserveler yürek burktu

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve büyük yıkıma neden olan deprem, özellikle Elbistan'da derin izler bıraktı. Bu felaketin ardından Elbistan'da yıkılan bir binanın mutfak duvarında kalan ve 1,5 yıl boyunca orada duran konserveler, depremin acı hatırasını gözler önüne serdi.

Depremin ardından harabeye dönen binada, mutfakta hala düzenli bir şekilde duran konserveler, yaşanan trajedinin sessiz tanıkları oldu. Görenleri derinden etkileyen bu görüntüler, kaybolan hayatları ve geride kalan anıları hatırlattı. Zamanın adeta durduğu bu mutfakta, 1,5 yıl boyunca kalan konserveler, o evde yaşayanların belki de son anlarını ve yarım kalmış hayatlarını simgeliyor.

Felaketin üzerinden geçen zaman rağmen, konservelerin bulunduğu mutfak, depremzedelerin yaşadığı trajediyi ve acı kayıpları unutturmuyor.

Bu manzara, depremden etkilenenlerin yaşadığı zor günleri ve yeniden inşa edilen hayatların zorlu mücadelesini bir kez daha hatırlatıyor.

Bölge halkı, bu tür görüntülerin deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu ve afetlere karşı alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattığını ifade ediyor.

6 ŞUBAT 2023'TE NE OLDU?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem, geniş bir alanda yıkıma neden oldu. Deprem, özellikle Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep gibi illerde büyük hasara yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı ve yüzbinlerce kişinin evsiz kaldığı bu felaket, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçti.