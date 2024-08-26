6 Şubat depreminden kalan duvardaki konserveler yürek burktu

Düzenleme: Sena Özkan
6 Şubat depreminden kalan duvardaki konserveler yürek burktu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Elbistan'daki bir binanın mutfağında, bir yıldan uzun süredir duran konserveler görenleri derinden etkiledi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve büyük yıkıma neden olan deprem, özellikle Elbistan'da derin izler bıraktı. Bu felaketin ardından Elbistan'da yıkılan bir binanın mutfak duvarında kalan ve 1,5 yıl boyunca orada duran konserveler, depremin acı hatırasını gözler önüne serdi.

Depremin ardından harabeye dönen binada, mutfakta hala düzenli bir şekilde duran konserveler, yaşanan trajedinin sessiz tanıkları oldu. Görenleri derinden etkileyen bu görüntüler, kaybolan hayatları ve geride kalan anıları hatırlattı. Zamanın adeta durduğu bu mutfakta, 1,5 yıl boyunca kalan konserveler, o evde yaşayanların belki de son anlarını ve yarım kalmış hayatlarını simgeliyor.

ekran-resmi-2024-08-26-08-46-55.png

Felaketin üzerinden geçen zaman rağmen, konservelerin bulunduğu mutfak, depremzedelerin yaşadığı trajediyi ve acı kayıpları unutturmuyor.

Bu manzara, depremden etkilenenlerin yaşadığı zor günleri ve yeniden inşa edilen hayatların zorlu mücadelesini bir kez daha hatırlatıyor.

Bölge halkı, bu tür görüntülerin deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu ve afetlere karşı alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattığını ifade ediyor.

6 ŞUBAT 2023'TE NE OLDU?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem, geniş bir alanda yıkıma neden oldu. Deprem, özellikle Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep gibi illerde büyük hasara yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı ve yüzbinlerce kişinin evsiz kaldığı bu felaket, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

deprem-2.png

kahramanmaras-depremi-neden-bu-kadar-yikici-oldu-1125136-5.jpg

Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Galatasaray nasıl tur atlar? Spor
Galatasaray nasıl tur atlar?
Olmaz olsun böyle baba. Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğup kanepeye koydu Yaşam
Olmaz olsun böyle baba. Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğup kanepeye koydu
Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı Yaşam
Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı
Arda Turan imkansızı başardı Spor
Arda Turan imkansızı başardı
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?
İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli Ekonomi
İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli
ABD başkanlık seçimlerinde yaş polemikleri. Biden'dan sonra bu kez Trump'ın yaşı gündemde Dünya
ABD başkanlık seçimlerinde yaş polemikleri. Biden'dan sonra bu kez Trump'ın yaşı gündemde