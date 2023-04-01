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Herkes panik içinde kaçtı. Depreme tünelde yakalanan görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremlere Göksun tünellerinde yakalanan vatandaşların panik yaşadığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Otomobillerinden inen vatandaşlar bir an önce tünelden çıkmaya çalıştı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:16
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Kahramanmaraş depremine tünelde yakalananların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Herkes panik içinde kaçtı. Depreme tünelde yakalanan görüntüleri ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrası şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek şehirden ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen ikinci depreme Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kimi sürücülerin tünelde ters şeritte gitmeye çalıştığı, kimi sürücülerin ve yolcuların da araçları terk edip tünelden çıkmaya çalıştığı görüldü.


 

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