Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV personel alacak

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 4 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Çalışmasına engel durum olmamak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak.
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