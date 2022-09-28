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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV personel alacak

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:21
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet etmek

Askerliğini tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

4 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

Nüfus kayıt örneği

Ehliyet

Askerlik durum belgesi

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