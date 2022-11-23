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Kahramanmaraş Nurhak SYDV işçi alacak

Kahramanmaraş Nurhak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Sanat Tarihçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:46
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Kahramanmaraş Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Sanat Tarihçisi işçisi alacak

Kahramanmaraş Nurhak SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kahramanmaraş Nurhak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Sanat Tarihçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. 

Son başvuru tarihi ise 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak.
*Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
*Esnek çalışma saatlerine uygun olmak.
*Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
*Son 6 ayda Nurhak ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
*"B" Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Yerleşim yeri belgesi
*İş başvuru formu ile müracaat.
*Kimlik Fotokopisi
*Adli Sicil Kaydı
*Başvuran kişinin CV si dilekçe ekinde yer alacaktır.
*Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi
*Sürücü belgesi fotokopisi
*Çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık belgesi
*Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf 2 adet

FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih: 21.11.2022
Adı Soyadı: EYÜP DELİ
Unvanı: Şirket Müdürü
Kaşe/İmza: Fust

 

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