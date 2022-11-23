Kahramanmaraş Nurhak SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Kahramanmaraş Nurhak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) Sanat Tarihçisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak.

*Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

*Esnek çalışma saatlerine uygun olmak.

*Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

*Son 6 ayda Nurhak ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

*"B" Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Yerleşim yeri belgesi

*İş başvuru formu ile müracaat.

*Kimlik Fotokopisi

*Adli Sicil Kaydı

*Başvuran kişinin CV si dilekçe ekinde yer alacaktır.

*Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

*Sürücü belgesi fotokopisi

*Çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık belgesi

*Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf 2 adet

FORM ONAY BİLGİLERİ

Tarih: 21.11.2022

Adı Soyadı: EYÜP DELİ

Unvanı: Şirket Müdürü

Kaşe/İmza: Fust