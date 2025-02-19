Kahramanmaraş sise gömüldü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş sise gömüldü!

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kentte göz gözü görmedi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Kahramanmaraş'ta sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kahramanmaraş-Kayseri, Kahramanmaraş-Adana ve çevre ilçelere giden yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.

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Kahramanmaraş Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul - Kahramanmaraş uçuşunda gecikme yaşandı.

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Sağlık uzmanları, yoğun sisin hava kirliliğini artırabileceğini ve özellikle astım ve bronşit hastalarının dışarı çıkarken maske kullanmaları gerektiğini vurguladı.

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Sis nedeniyle Abdülhamit Han Caminde görsel şölen oluştu.

Kahramanmaraş sise gömüldü!

Kahramanmaraş sise gömüldü!

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