Kahramanmaraş sise gömüldü!

Kahramanmaraş'ta sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kahramanmaraş-Kayseri, Kahramanmaraş-Adana ve çevre ilçelere giden yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyardı.

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Kahramanmaraş Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul - Kahramanmaraş uçuşunda gecikme yaşandı.

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Sağlık uzmanları, yoğun sisin hava kirliliğini artırabileceğini ve özellikle astım ve bronşit hastalarının dışarı çıkarken maske kullanmaları gerektiğini vurguladı.

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Sis nedeniyle Abdülhamit Han Caminde görsel şölen oluştu.