Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi’nde deprem tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı deprem tatbikatı, Sular Akademi Hastanesi'nin ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği 6,5 büyüklüğünde bir depremin ardından AFAD ve UMKE ekipleri, hızla enkaz alanlarına ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Tatbikat sırasında polis ve jandarma ekipleri, hasarlı olduğu için yıkıldığı belirtilen apartmanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Enkaz alanında arama yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle toplamda 210 depremzedenin yerini tespit etti. Ekiplerce kurtarılan yaralılar, hızlı bir şekilde Sular Akademi Hastanesi'ne sevk edildi.

Deprem ihbarının ardından alarm durumuna geçen Sular Akademi Hastanesi personeli, yaralıları karşılayarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın gerçek bir afet senaryosu gibi yürütüldüğü ve tüm sürecin detaylı şekilde koordine edildiği vurgulandı.

Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tahir Dalkıran, tatbikatın önemine dair şu ifadelerde bulundu:

"İlimizde gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında hastanemiz olarak tatbikata ev sahipliği yaptık. Tatbikat gereği saat 13.32'de deprem olduğu bilgisi tarafımıza ulaştı ve mor ile turkuaz kodlar verildi. Olay yönetim ekibimiz hızlı bir şekilde toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Yaralılarımızın ilk müdahalelerini yapıp ilgili servislerine sevk ettik. Bu tür tatbikatlar, gerçek afet durumlarına hazırlık açısından hayati önem taşıyor" dedi.