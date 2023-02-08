Kahramanmaraş yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay’da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR
- Hayrullah Bey Mahallesi Sandalzade Bulvarı Seçkinler Sitesi C Blok Kahramanmaraş – Merkez
(Nusrettin Üdürgücü, Rabiye Üdürgücü, Abdülkerim Üdürgücü, Zeynep Şevval Üdürgücü, Hayriye Zişan Üdürgücü, Ecrin Üdürgücü, Muhammed Yasin Üdürgücü)
- Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi Arıkan Apartmanı B Blok. Kahramanmaraş/ Merkez
- Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Seda Apartman Onikişubat/Kahramanmaraş (Bütün apartman evdeymiş en az 60 kişi olduğunu söylediler)
- Şekerdere Caddesi Seda Ağartmanı Onikişubat/Kahramanmaraş (Mehmet Balbaba)
- Yenişehir Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Beyazsaray Apartmanı Milli İrade Meydanı karşısı Dulkadiroğlu/Maraş
- Yunusemre Mah. 76005. Sokak No:17 Kültürkent Sitesi D Blok Kat 6 No 11 Onikişubat/Kahramanmaraş
- Kahramanmaraş/Dulkadiroğulları Sevim sırıkçı kız meslek lisesi karşısındaki bina (İçeriden sesler geldiği aktarıldı - İçerde olanlardan biri Rana Çabukyürür)
- Şazibey Mh 64011. Sk Ebrar Siteleri No:7 Onikişubat/Kahramanmaraş (Serra Akçadağ)
- Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi Aknizam Apartmanı Çarşının Alt Kısmında Kültür Park Karşısı Nida Alt Yanı Kahramanmaraş / Merkez (İçeriden ses geldiği aktarıldı)
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