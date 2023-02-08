8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Kahramanmaraş yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Kahramanmaraş'ta gönüllü kurtarma ekiplerinin ekipman eksikliği nedeniyle çalışamadığı belirtilirken bazı köy ve mahallelere hiçbir ekibin gitmediği söyleniyor. Bize ulaşan ve göçük altında yardım bekleyen bazı vatandaşların bilgileri şöyle...

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 03:16
Takip Et

Kahramanmaraş yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Kahramanmaraş yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz
+
Aa
-

Meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay’da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR

- Hayrullah Bey Mahallesi Sandalzade Bulvarı Seçkinler Sitesi C Blok Kahramanmaraş – Merkez

(Nusrettin Üdürgücü, Rabiye Üdürgücü, Abdülkerim Üdürgücü, Zeynep Şevval Üdürgücü, Hayriye Zişan Üdürgücü, Ecrin Üdürgücü, Muhammed Yasin Üdürgücü)

- Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi Arıkan Apartmanı B Blok. Kahramanmaraş/ Merkez

- Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Seda Apartman Onikişubat/Kahramanmaraş (Bütün apartman evdeymiş en az 60 kişi olduğunu söylediler)

- Şekerdere Caddesi Seda Ağartmanı Onikişubat/Kahramanmaraş (Mehmet Balbaba)

- Yenişehir Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Beyazsaray Apartmanı Milli İrade Meydanı karşısı Dulkadiroğlu/Maraş

- Yunusemre Mah. 76005. Sokak No:17 Kültürkent Sitesi D Blok Kat 6 No 11 Onikişubat/Kahramanmaraş

- Kahramanmaraş/Dulkadiroğulları Sevim sırıkçı kız meslek lisesi karşısındaki bina (İçeriden sesler geldiği aktarıldı - İçerde olanlardan biri Rana Çabukyürür)

- Şazibey Mh 64011. Sk Ebrar Siteleri No:7 Onikişubat/Kahramanmaraş (Serra Akçadağ)

- Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi Aknizam Apartmanı Çarşının Alt Kısmında Kültür Park Karşısı Nida Alt Yanı Kahramanmaraş / Merkez (İçeriden ses geldiği aktarıldı)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
3
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
4
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
6
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
7
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
﻿AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
﻿Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
﻿Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
﻿Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
﻿Tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi
﻿Tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi
﻿Tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.