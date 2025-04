Kahramanmaraş’a 48 yeni hizmet aracı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve şehrin dört bir yanında yürütülen çalışmalara hız kazandırmak amacıyla araç filosunu güçlendiriyor. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende; otobüs, pikap ve servis araçlarından oluşan 48 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldiği 12 aylık süre içinde Kahramanmaraş'a 6 Milyar TL'nin üzerinde yatırım kazandırdıklarını vurguladı. Görgel, "İlk günden itibaren kaynaklarımızı verimli kullanarak, bakanlıklarımızdan destek alarak şehrimizi daha da yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün de hizmet filomuza kattığımız araçlarımızın ilk etap teslim töreni için bir aradayız" dedi. Yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesini artıracaklarını belirten Görgel, teslim edilen 48 aracın yanı sıra sipariş süreci devam eden ve yapım aşamasında olan araçlarla toplamda 138 yeni aracı şehrin hizmetine sunacaklarını açıkladı. "90 aracımız daha gelecek. Bu araçlar toplu taşımadan çevre korumaya, yol yapımından sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda kullanılacak" diyen Görgel, araçların ortalama 24 ayda maliyetini amorti edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın deprem sonrası ayağa kalkma sürecine de değinen Başkan Görgel, şehirde Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesini kurduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü altyapı çalışmalarının toplam bedelinin 15 Milyar TL'yi aştığını vurgulayan Görgel, "Kısık Barajı'nın yapımı sürüyor. Şehir merkezimize su sağlamak amacıyla Kılavuzlu'dan Ayvalı Barajı'na su ulaştırmak için çalışmalara başladık. Pazarcık bölgesine Helete'nin suyunu taşıyoruz. Afşin, Ekinözü, Nurhak, Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit, Türkoğlu ve Andırın ilçelerimizde de tarihimizin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, şehrimizin 100 yıllık altyapı geleceğini garanti altına almak" dedi.

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı projelerine hız vereceklerini söyleyen Görgel, sosyal donatı alanlarının artırılması, ulaşım projeleri ve kültürel yatırımlar konusunda da önemli adımlar attıklarını belirtti. "Söz verdiğimiz raylı sistem projemizin master plan çalışmalarına başladık. Bu, benim de kişisel hayalim olan büyük bir proje. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bu konuda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dönemimiz içinde projeyi başlatmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Başkan Görgel ayrıca stadyum projesinin de bakanlığa teslim edildiğini ve kısa sürede sonuç alınmasının beklendiğini duyurdu. Şehir genelinde spor alanlarının artırılması, kültür varlıklarının restore edilmesi ve sosyal destek projelerinin genişletilmesi yönünde çalışmaların da hızla devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Kahramanmaraş'ın her alanda daha iyi hizmetlere layık olduğunu dile getiren Görgel, "Bu millet, bu şehir, her bir hemşehrim daha iyisini hak ediyor. İnşallah bizler de hep birlikte el birliğiyle bunu gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş'ı her alanda örnek bir şehir haline getireceğiz" dedi.