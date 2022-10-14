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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada uzman çavuş Kürşat Sert şehit oldu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 08:31
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü. Uzman çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu. Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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