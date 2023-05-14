Kahramanmaraş’da deprem

Editör: İsa Karaarslan

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesi Hacıkodal mevkiinde saat 15.06 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Göksun ilçesindeki depremin 5 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.