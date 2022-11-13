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Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı Berit Dağı'na düştü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, mevsiminin ilk karı yağdı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:57
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3 bin 50 metre yüksekliğindeki Berit Dağı'na mevsiminin ilk karı düştü

Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı Berit Dağı'na düştü
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İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki Berit Dağı'na, mevsiminin ilk karı düştü.

Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan dağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü, zirve çevresindeki sonbahar tonlarıyla da farklı bir güzellik oluşturdu.

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğ u Berit Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralarıyla kendisine hayran bıraktı.

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