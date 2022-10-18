Kahramanmaraş'ın şifreli sandıklarının sırrı çözüldü. Dikkatli takip ederseniz siz de öğrenirsiniz

Ahşap oymadan yapılan Kahramanmaraş'ın meşhur, sağlam ve uzun yıllar dayanabilen Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun motif ve desenleriyle süslenen, genelde ceviz ağacıyla yapılan "sihirli" sandığının sırrı çözüldü.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda şifreli sandığın nasıl açıldığı adım adım anlatıldı.

Videoyu izleyenler "Defalarca izlememe rağmen yine de bu sandığı açamam" yorumları yapmaktan kendini alamadı.

Yabancıların "sihirli ve bilmeceli" kutu olarak nitelediği Kahramanmaraş'ta üretilen ceviz oyma şifreli hediyelik sandıklar, başta Dubai olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.