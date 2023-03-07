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Kahramanmaraş'ın tarihi köprüsü Kanlıdere depremde yıkılmadı

Kurtuluş Savaşı'nda düşmanın halkı şehit ettiği noktada inşa edilen iki asırlık Kanlıdere Köprüsü depremde ayakta kaldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:19
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Kahramanmaraş'ın tarihi köprüsü Kanlıdere depremde yıkılmadı

Kahramanmaraş'ın tarihi köprüsü Kanlıdere depremde yıkılmadı
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İHA'da yer alan habere göre, deprem felaketinin ardından binlerce bina ve tarihi mekan enkaz haline dönerken, birçoğu da ayakta kalmayı başardı.

Ayakta kalmayı başaran tarihi yapılardan birisi ise, Kurtuluş Savaşı'nda halkın düşman askerler tarafından boğazları kesilerek dereye atıldıkları için Kanlıdere Köprüsü adının verildiği iki asırlık köprü. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde ayakta kalmayı başaran köprü, görenleri hayrete düşürüyor.



"ESKİ KÖPRÜLER YENİ YAPILANLARDAN DAHA SAĞLAM"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Bekçi, eski yapıların daha sağlam olduğunu ifade ederek, "Eski köprüler yeni yapılanlardan daha sağlam. Bizim oralardakilerin hepsi uçup gitti. Konu komşu hep vefat etti. Bizim de evin yarısı uçtu, içinde kaldık. Bu köprüler ayakta kaldı" şeklinde konuştu.



Bir başka vatandaş ise, "Bu köprü benim bildiğim kadarıyla çok eski bir yapı, sağlam ve dayanıklıdır. Yanındaki köprü de yeni yapılmasına rağmen ayakta kaldı. Geçmişte yapılan mimariyle sağlam yapılmış ki bu köprü de ayakta kalmış" dedi.
 

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