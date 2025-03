Kahramanmaraşlı emekli isyan etti: Maaşımın hepsini versem dahi lokantacı üç öğün yemek vermez

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde emekliler maaşlarının yetmediğini, bayram ikramiyesinin artırılmasını istediklerini belirtti.

Emekli bir vatandaş şunları söyledi:

"KESİNTİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR ZORLADILAR EMEKLİ OLDUK"

Bir başka emekli ise şöyle konuştu:

"İkramiyenin ne kadar olacağı devlete bağlı. Hiçbir beklentim yok çünkü ne kadar verirse versin yok. Çünkü yasa... Ben en azından çalışırdım ama adamlar bir yüzde 30 bir düşüş kesinti yapmaya çalıştılar onun yüzünden zorladılar emekli olduk. "Emekli olun da kırılın, acınızdan ölün ne yaparsanız yapın" diyor ne yapacağız? Enflasyon sürekli artıyor yüzde 60 diyorlar, yüzde 80 diyorlar, ne yüzde 80'i? Yüzde 180 deseler inanacağım ama öyle değil ki. Enflasyon çok yüksek aşırı derecede. Bir bakkal, bir esnaftaki fiyatlar birbirini tutmuyor. 15 metre ileride birinde 50 lira, birinde 100 lira bu nasıl esnaflık? Devlet bunu nasıl denetlemiyor? Neden denetlemiyor anlamıyoruz. Burada 140 lira yumurta bir yerde 180 lira kolisi aynı. Andırın'ın girişi 35 kilometre, geliş 35 kilometre bütün köylerden topladıkları mal. Etin kilosu 600 lira, yazık günah değil mi? Emekli ne yapacak bir topak et mi alacak? Kaç kilo et alacak? Ben 15 kilo et alacağım ne yapacağım 15 kilonun haricinde başka bir şey yemeyecek miyim? Veya çoluğun çocuğun üstüne başına giyim almayacak mıyım?