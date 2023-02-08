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Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu

Kahramanmaraşlı futbolcu enkazdan kendi imkanlarıyla sağ olarak çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:47
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Kahramanmaraşlı futbolcu kendi imkanıyla enkazdan çıktı

Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
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İzmir'in Süper Amatör Lig'deki temsilcisi İzmirspor'da geçen sezon görev yapan futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı.
Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.
Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde hasarlar meydana gelen Barış'ın karayoluyla memleketi İzmit'e götürüldüğü öğrenildi. Barış Civelek, İzmirspor formasıyla geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 13 maçta 5 gol atmıştı.

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﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
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