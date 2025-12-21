Oturduğum mahallede her defasında sinirimi bozan bir sokak adı/levhası var. Sokak daracık ve kısacık, adı ise “Muibbî”. Yani cihan padişahı Muhteşem Süleyman’ın şiirlerinde kullandığı mahlas, yani takma adı. O Muhibbi ki, neredeyse dünyanın bütün denizlerinin ve karaların hâkimi olduğuna tecahül eyleyerek sevdiği kadına şöyle seslenir: Stanbûl’um, Karaman’ım, diyâr-ı mülket-i Rûm’um (İstanbul’um, Karaman’ım, Rum mülkü diyarım) / Bedehşân’ım ve Kıpçağım ve Bağdâd’ım, Horasânım (Benim Bedahşan’ım, Kıpçak’ım, Bağdat’ım, Horasan’ım) / Yürek pür-gam, gözüm pür-nem, Muhibbi’yim, hoş halim! (Kalbim gam dolu, gözlerim yaşlıyken, ben Muhibbî’yim, halim hoş!

Bu beyitler gösteriyor ki, Cihan Sultanı her ne kadar tecahül eylese de sevdiğini, dünyanın en gözde yerlerine, en güzel ülke ve beldelerine, fethettiği veya edeceği memleketlere benzetiyor. O sokaktan her geçişimde ve o tabelayı her görüşümde içim burkularak bürokratik cehaletin ve tarafgirliğin kültürümüze vurduğu ağır darbeleri hatırlıyorum.

Kendi kültürümüze karşı, acımasızlığımız sadece sokak arlarında değil, hayatımızın her evresinde sürüyor. Bir erkek çocuğun bütün hayranlığını ve heyecanını Sipder Man elbisesi giymekle tatmin etmesi, bir kız çocuğunun ruh dünyası ve zihninin daha bir Türk masalı dinlemeden Sinderella dramıyla paralize edilmesi hep bu bağlamda okunması gereken kültürel çöküntü alanlarıdır. Savaş, katliam, sürgü veya kölelik gibi ağır koşullara maruz kalan toplumlarda bile çöküntüye uğramayan kültürel değerler, nesiller boyu süren tekrarlarla “benlik ve aidiyete” darbe vurmakta ki bu da ulusal kimliğin sarsılmasına sebep olabilmektedir. Çocukluktan itibaren tarihsel ve geleneksel kültürüyle bağı kopan veya bunların hiç birinden haberdar olmayarak yetişen nesiller hayatları boyunca “kolelektif şuur” halkasını dışında düşünüp yaşıyorlar.

Mesela: Milli kurtuluş savaşında birbirleri için canını veren komşu iki şehir ahalisi kendisini Örümcek Adam veya Sinderella sanan nesillerin üst üste gelip yığılması sonucu farklı bir kuşak oluştuğunda “lahmacun, ciğer kebabı, içli köfte, fıstık ezmesi, eli böğründe, analıkızlı, baklava” gibi Arap ve İran coğrafyalarında da bilinen, üretilen, yapılıp yenen yiyecekler yüzünde birbirlerine karşı “benlik davası/savaşı” ilan edebiliyorlar!

Oysa insanlar kendi milli kültürlerinin ile büyütüldüğünde vatan toprakları üzerinde yaşayan insanımızın tümünün akraba olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da öğrenmiş olurlar. Mesela Mütercim Asım nam büyük lügatçi Gaziantep’te doğmuş ve İstanbul’a giderek büyük işlere imza atmıştır ki bu zatın dedelerinden biri de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşamıştır. Dr. Müslim Yıldırm’dan nakledeyim: “Âsım Efendi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ovasında metfun Semerkantlı Şeyh Osman’ın soyundan gelen şair Husûlî Efendi’nin torunu ve Antep’in tanınmış âlim ve şairlerinden Antep Şer’iyye Mahkemesi başkâtibi Mehmed Cenânî Efendi’nin oğludur.”*

Buyurun! Gaziantep’te koskocaman bir caddeye ad veren bu büyük âlimin Kahramanmaraşlı tarafı da olduğu kaç Antepli kaç Maraşlı tarafından bilinir siz tahmin edin. Bence hiç denecek kadar azdır. Bunun önüne geçebilmenin yolu ise yöneticilerin popülizmden uzaklaşması kültür ve sanat erbabının müşterek “iş işlemesinden” geçer.

İşte Kahramanmaraşlı Dr. Mutlu Aslantürk, çok uzun zaman unutulup bir kenara atılmış “kardeşlik” ruhunu doğru bir hamleyle hayata geçiren kültür üreticilerimizden olup hem sanatçı ve hem de akademisyendir. Aslantürk ile “Kurgu ve Gerçek” adlı belgeselimin çekimleri esnasında tanışmış çok ve hiçbir şarta bağlı olmayan bir destek görmüştüm. Belgeselin canlandırma çekimlerinde oynayan sanatçılar için Maraş Abası, şalvar, başlık ve kadın kıyafetlerini temin etmişti.

Akademisyen sanatçı Aslantürk, Kahramanmaraş’ın köklü dokuma geleneği “Maraş Abası” motiflerini çağdaş bir yaklaşımla yeniden yorumluyor, sergisine “Bir Kardeşlik Hikâyesi” adını vererek Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele dönemindeki omuz omuza direnişine, gönül bağına ve kardeşlik hukukuna bir saygı duruşu sergilemiş oluyor. 25 Aralık 1920’deki Gaziantep’in kurtuluş günü vesilesiyle 22- 29 Aralık günleri arasında Gaziantep Panorama Müzesi’nde sanatseverlere açık kalacak sergi, 22 Aralıkta görücüye çıktı ancak çok istememe rağmen katılamadım.

Gaziantep’te şehit olan Maraşlı Hüseyin ve nişanlısı Emu’yu da unutmayan Aslantürk sergi hakkında şunları söyledi: “Her eser; dayanışmanın, vefanın, duâ ve direnişin, kültürel mirasın çağdaş sanattaki izdüşümünü temsil ediyor. Bu çalışmalarımı, Anteb’in destansı direnişinde verilen omuz omuza mücadeleyi, gönül bağını, komşuluk hukuku ve kardeşliği saygıyla selamlama olarak hazırladım. Motifler, yalnızca desen değil; hafıza, kimlik ve kardeşliğin dili.”

*Dr. Müslim Yıldırım’dan alıtı olup Mütecim Asım hakkındaki bilgilerin kaynağı şudur: Âsım Efendi, el-Okyânûsü’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, İstanbul: 1305, c. 3, s. 337.

**Dr. Mutlu Aslantürk KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi.