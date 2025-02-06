Kahramanmaraş'ta 146 kişiye mezar olmuştu… Hamidiye Sitesi önündeki aileler adalet nöbeti tuttu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Hamidiye Sitesi'nde ailesini kaybeden Melih Arabacı, bilirkişi raporlarında kamu görevlilerinin asli kusurlu çıktığını hatırlatarak, "Davamızın beşinci celsesinin görülmesine rağmen imar ve inşaat ruhsatıyla ilişkili dönemin belediye birimlerindeki yetkililerin halen mahkemeye dahil edilmemiş olması bizi son derece üzmektedir. Ailelerimizin yerde kalan kanının hesabı sorulmadan geri durmayacağız. Depremin üzerinden iki yıl geçti halen sesimizi duyan yok mu?" diye konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Hamidiye Sitesi'nin 1A ve 1C blokları 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve 146 kişi yaşamını yitirmişti.

Hamidiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yıkılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Hamidiye Sitesi'nde babası Cahit, annesi Füsun ve kardeşi Berat'ı kaybeden Melih Arabacı, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Burası Hamidiye Sitesi. Burası bizim evimiz. Aynı zamanda 146 cenazemizle mezarlığımız. Adalet nöbetimiz devam ediyor. 6 Şubat 2023'te ailelerimizin cansız bedenlerini defnettik. Bilirkişi raporlarında belediyenin de asli kusurlu bulunduğu nadir enkazlardan Hamidiye Sitesi... Davamızın beşinci celsesinin görülmesine rağmen imar ve inşaat ruhsatıyla ilişkili dönemin belediye birimlerindeki yetkililerin halen mahkemeye dahil edilmemiş olması bizi son derece üzmektedir. Ailelerimizin yerde kalan kanının hesabı sorulmadan geri durmayacağız. Şehitlerine sahip çık Türkiye. Depremin üzerinden iki yıl geçti halen sesimizi duyan yok mu?"

HAMİDİYE SİTESİ'NDE YARGILAMA NE AŞAMADA?

Kahramanmaraş'ta Hamidiye Sitesi'nin yıkılması sonucu 146 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamidiye Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan Ahmet Kara, Ahmet Kara'nın kardeşi Hamidiye Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Kara ve Yönetim Kurulu Üyeleri Telal Özdemir, Cahit Küçükönder, Oğuz Yenipınar, Cengiz Yürürdurmaz ve Selahittin Solacak hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında sadece müteahhit Ahmet Kara tutuklu bulunuyor. Hamidiye Sitesi'nin bir sonraki duruşması 11 Nisan'da görülecek.

Hamidiye Sitesi'ne ilişkin ikinci bilirkişi raporu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda, binanın zemin etüt raporunun olmadığına, temel kesit ve donatı alanlarının yetersizliğine, statik projeye uygun yapılmadığına, yapım aşamasında yeterli dayanıma sahip malzeme kullanılmadığına dikkat çekildi. Raporda, yapı sahibi, müteahhitlerin, statik proje müellifi, fenni mesul ve belediye görevlilerinin asli kusurlu olduğu tespit edildi.