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Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki çocuk Mersin'de bulundu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 01:36
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Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Kurt ailesinin 14 yaşındaki ikiz çocuklarından Sefa Kurt, cumartesi günü sabah saatlerinde kaybolmuştu.

Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama yapmış, çocuğun izine rastlayamamıştı.

Aile bireylerine gelen bilgilere göre çocuğun Adana Devlet Hastanesinde görüldüğü öğrenilmişti.

Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayıp çocuk Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulundu.

Çocuk sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. (İHA)

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