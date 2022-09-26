﻿20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)
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