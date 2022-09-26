26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:22
Takip Et

Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
+
Aa
-

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
4
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿ Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası. Bülent Arınç'tan flaş çıkış
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
5
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
6
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
7
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
﻿20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
﻿20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿ Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
﻿ Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
﻿ Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
﻿Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı: Bu sürecin sonu şampiyonluk olacak
﻿Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı: Bu sürecin sonu şampiyonluk olacak
﻿Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı: Bu sürecin sonu şampiyonluk olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.