Kahramanmaraş’ta 23 Nisan coşkusu

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde eğitim gören imam hatip öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Ellerinde 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan öğrenciler, büyük bir gurur ve coşkuyla sahnede yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan gösteriler sahnelendi. Gösterilerde öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen halk oyunları ve çeşitli etkinlikler izleyicilerden büyük alkış aldı. Mülteci çocuklar da programda yer alarak Türkiye'ye duydukları minneti dile getirdi.

Programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür de katılarak öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.