﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 21.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.