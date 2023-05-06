Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 15.29'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)

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