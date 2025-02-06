Kahramanmaraş'ta 45 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi önünde aileler adalet peşinde

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yıkılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, "Bizim sevdiklerimizi tabuta koyanlar kaldıkları cezaevlerinin konforsuzluğundan bahsederken biz acılı ailelerin adalet beklentisi daha da yükseliyor. Biz adalet istiyoruz. Burada çocuklar vefat etti. Hepsinin hayalleri vardı. Bu ülkenin gelecekleri enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Saitbey Sitesi'nin yıkılması sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi.

Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yıkılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Saitbey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz 45 canımız için buradayız. Onların yokluğu, acısı hala içimizde. Unutmadık ve asla unutturmayacağız. Saitbey Sitesi'nde ailemi kaybettim. İki yıldır da adalet mücadelesi veriyorum. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Bu sava emsal olana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Sevdiklerimiz burada göz göre göre katledildi. 3.5 katı kaçak yapıldı ve denetime tabi tutulmadı. Bizim sevdiklerimizi tabuta koyanlar kaldıkları cezaevlerinin konforsuzluğundan bahsederken biz acılı ailelerin adalet beklentisi daha da yükseliyor. Biz adalet istiyoruz. Burada çocuklar vefat etti. Hepsinin hayalleri vardı. Bu ülkenin gelecekleri enkaz altında kaldı, adalet de enkaz altında kalmasın."

SAİTBEY SİTESİ'NDE YARGILAMA NE AŞAMADA?

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us, şantiye şefi Murat Kaş hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Dosya kapsamında sadece müteahhit Hasan Çam tutuklu bulunuyor.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Hasan Çam, "Ben ilkokul mezunuyum. Beni suçlayanlar Allah'tan korksun, bu dünyanın ahireti de var. "Hasan Çam inşaata müdahale etti diyorlar." Allah korkunuz yok mu" diye konuştu. Cezaevi koşullarının zor olduğunu öne sürerek askerlik anılarını anlatan Çam, "Kilometrelerce sırtımda şehit taşıdım" dedi. Çam, basının ve ailelerin kendisine saldırdığını ileri sürerek, "17 milyonluk borcum, 80 milyon oldu. Sürekli haciz geliyor. 24 aydır cezaevinde yatıyorum. Ev hapsi istiyorum" şeklinde konuştu. Saitbey Sitesi'nin bir sonraki duruşması 2 Mayıs'ta görülecek.

Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili soruşturma izni verilen yedi kamu görevlisinden sadece ikisi hakkında iddianame hazırladı. ANKA'nın ulaştığı iddianamede, "Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır" denildi. 5 kamu görevlisi hakkında ise "Kovuşturmaya yer yok" kararı verildi. İki kamu görevlisi de ilk kez 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.