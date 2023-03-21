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Kahramanmaraş depremlerinden yeni görüntü: 5 katlı bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde, Malatya'da 5 katlı bir apartmanın yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:53
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Kahramanmaraş'ta 5 katlı bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş depremlerinden yeni görüntü: 5 katlı bina böyle yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli saat 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da ağır hasar alan binalar, aynı gün saat 13.24'teki 7.6 büyüklüğündeki depremle yerle bir oldu.

O binalardan biri de Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'taki 5 katlı apartman oldu. İlk depremin ardından daire sahiplerinin tahliye ettiği ağır hasarlı binanın çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobiller beşik gibi sallanırken, sokaktaki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Bu sırada 5 katlı bina kısa sürede yerle bir oldu, ortalığı toz bulutu kapladı. Bazı vatandaşlar, binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

(DHA)

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