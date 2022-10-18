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Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 01:01
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Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı

Kahramanmaraş'ta araç devrildi: 7 asker yaralandı
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Nurhak ilçesi girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)

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