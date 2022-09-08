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Kahramanmaraş’ta arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:54
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Kahramanmaraş’ta arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Köklü Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda D.K. (57), silahıyla etrafa ateş açtı. Olayda İbrahim Korkmaz (49), Şerife Korkmaz (38) ve Ayşe Dağ (50) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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