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Kahramanmaraş'ta bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti olan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:44
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Kahramanmaraş'ta bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde hasar gördükleri için yıkım kararı verilen binaların yıkımı ile depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Kent merkezinde Azerbaycan Bulvarı'nda da söz konusu çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar çerçevesinde yıkılacak binaların çevresi polislerce şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor.

 

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