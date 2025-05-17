Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Göksun'da saat 22.05' de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-05-17
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:38.14028 N
Boylam:36.60333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/6IRkvhJmIc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. dana, Kayseri ve bölge genelinde hissedilen sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşandı.