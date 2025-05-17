Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Göksun'da saat 22.05' de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. dana, Kayseri ve bölge genelinde hissedilen sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşandı.