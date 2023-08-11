Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
Merkez üssü Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 0.19 km olarak ölçüldü.
Deprem saat 14:42'de gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Merkez üssü Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
Merkez üssü Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 0.19 km olarak ölçüldü.
Deprem saat 14:42'de gerçekleşti.