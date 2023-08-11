Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 0.19 km olarak ölçüldü.

Deprem saat 14:42'de gerçekleşti.