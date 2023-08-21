Kahramanmaraş'ta deprem

Editör: Bengü Zorlu
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 12.33’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.0 km. olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengü Zorlu
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 12.33’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.0 km. olarak ölçüldü.