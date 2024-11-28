Kahramanmaraş'ta deprem (28 Kasım 2024)

AFAD verilerine göre; yerin 7.1 km derinliğinde Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 10.12'de Göksu ilçesinde oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/UdHOZlFEbK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verilerinde ise Kahramanmaraş Göksu ilçesinde depremin gerçekleştiğini açıkladı.
4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.4 km derinliğinde meydana geldi. Deprem saat 10.11'de yaşandı.
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