Kahramanmaraş'ta deprem (28 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta deprem (28 Kasım 2024)

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; yerin 7.1 km derinliğinde Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Deprem saat 10.12'de Göksu ilçesinde oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerinde ise Kahramanmaraş Göksu ilçesinde depremin gerçekleştiğini açıkladı.

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4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.4 km derinliğinde meydana geldi. Deprem saat 10.11'de yaşandı.

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