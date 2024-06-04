Kahramanmaraş’ta deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta deprem

Son dakika… Son dakika… Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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