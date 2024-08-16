Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, yerel saatle 05.37'de 3,5 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssünün 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından, bölgede meydana gelen bu tür sarsıntıların beklenen bir doğal süreç olduğuna dikkat çeken yer bilimciler, vatandaşları sakin olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.