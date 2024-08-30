Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 01.41'da yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-30
Saat:01:41:46 TSİ
Enlem:37.31861 N
Boylam:37.09583 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vnWcoZL09y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi