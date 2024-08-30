Kahramanmaraş'ta deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 01.41'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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