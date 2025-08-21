Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.41'de gerçekleşen depremin yerin 6.98 km derinliğinde olduğu belirtildi.

