Kahramanmaraş'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.41'de gerçekleşen depremin yerin 6.98 km derinliğinde olduğu belirtildi.
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-08-21
Saat:17:41:49 TSİ
Enlem:38.05528 N
Boylam:37.3 E
Derinlik:6.98 km
