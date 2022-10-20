Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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