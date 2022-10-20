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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 14:47
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Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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