﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 4.4 km derinliğinde meydana gelen deprem, saat 10:49'da yaşandı.
Dün (20 Ekim Perşembe) gündüz saatlerinde (14.34) Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Akşam saatlerinde (20.14) ise yine aynı noktada (Pazarcık) 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.