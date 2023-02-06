6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem sonrası büyük bir yangın çıktı

Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem sonrası büyük bir yangın çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası yangın çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 06:31
Takip Et

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yangın çıktı

Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem sonrası büyük bir yangın çıktı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken en büyüğü 6.6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydan geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “4. seviye uluslararası alarmdayız” açıklamasını yaptı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
6
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
7
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.