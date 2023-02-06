Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem sonrası büyük bir yangın çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken en büyüğü 6.6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydan geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “4. seviye uluslararası alarmdayız” açıklamasını yaptı.