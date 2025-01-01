Kahramanmaraş'ta domates krizi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta pazarcı esnafının satılamayan domatesleri pazar yerine dökmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kahramanmaraş'ta pazarcı esnafının satılamayan domatesleri pazar yerine dökmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir mahalle sakini, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak israfa dikkat çekti ve pazarcılara tepki gösterdi.

Olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki semt pazarı alanında yaşandı. Pazartesi günleri kurulan semt pazarına giden bir vatandaş çevreye dökülen domatesleri gördü. Cep telefonu ile dökülen domatesleri görüntüleyen vatandaş, domateslerin dökülmesine tepki gösterdi. Görüntülerde, pazarcıların tezgâhlarında kalan domatesleri yere döktükleri görüldü.

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Görüntü çekimi yapan bir vatandaş, "Arı domatesleri dökülmüş 300 kilogram domatesi çöpe atılmış. Bunlar biraz daha uygun fiyata verilse de vatandaş alsa olmaz mı yazık günah" diye tepki gösterdi.

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